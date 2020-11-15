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Aktüel Suriye'nin suyu Türkiye'den! DSİ’den Suriye’de terörden temizlenen bölgelere su desteği
Aktüel

Suriye'nin suyu Türkiye'den! DSİ’den Suriye’de terörden temizlenen bölgelere su desteği

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden temizlenen bölgelerde Suriyelilerin temiz içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:06:00 -
Suriye'nin suyu Türkiye'den! DSİ’den Suriye’de terörden temizlenen bölgelere su desteği

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Çobanbey, El Bab, Azez, Marea ve Darmik’te 101 su kuyusuyla 705 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi. Savaştan etkilenen 60 kuyuda da bakım ve onarım çalışması yapıldı. Barış Pınarı Harekatı bölgelerinden Resulayn ve Telabyad’da 36 su sondaj kuyusu açılarak, 510 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlanırken, 10 ayrı noktada su kuyuları ıslah edildi.

Afrika’ya da temiz su

DSİ tarafından Afrika’da da su sondaj çalışmaları yapıldı. Bugüne kadar Burkino Faso, Sudan, Etiyopya, Nijer, Somali, Mali, Moritanya, Tunus ve Cibuti’de toplam 512 su sondaj kuyusu açıldı, yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlandı.

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