Suriye'nin suyu Türkiye'den! DSİ’den Suriye’de terörden temizlenen bölgelere su desteği

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Çobanbey, El Bab, Azez, Marea ve Darmik’te 101 su kuyusuyla 705 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi. Savaştan etkilenen 60 kuyuda da bakım ve onarım çalışması yapıldı. Barış Pınarı Harekatı bölgelerinden Resulayn ve Telabyad’da 36 su sondaj kuyusu açılarak, 510 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlanırken, 10 ayrı noktada su kuyuları ıslah edildi.



Afrika’ya da temiz su



DSİ tarafından Afrika’da da su sondaj çalışmaları yapıldı. Bugüne kadar Burkino Faso, Sudan, Etiyopya, Nijer, Somali, Mali, Moritanya, Tunus ve Cibuti’de toplam 512 su sondaj kuyusu açıldı, yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlandı.