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Aktüel Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay personeli şehit oldu
Aktüel

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay personeli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:59:17 -
Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay personeli şehit oldu

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir personel şehit oldu, bir personel de yaralandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

Saldırı sonucu araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit oldu, bir personel de yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çobanbey'de tedavi altına alınan yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ilk tedavisinin ardından Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Saldırı haberi üzerine bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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