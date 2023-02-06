Suriye’de kar yağışından etkilenen kamplar için 'acil yardım' çağrısı

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin, Azez, El Bab, Çobanbey ve Cerablus bölgelerinde önceki gece kar ve yağmur yağışları etkili oldu. Yağışlar, binlerce ailenin yaşadığı çadır kampları olumsuz etkiledi. İHH İnsani Yardım Vakfı, aileler için ‘acil yardım’ çağrısında bulundu.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık tarafından yapılan açıklamada, kamplarda kışı geçiren sivillerin kar yağışı nedeniyle yaşadığı zorlukların giderilmesi amacıyla yardım çalışması başlatıldığı bildirildi.

“Bazı çadırlar tamamen kullanılamaz hale geldi”

Işık, yağışın başladığı gece saatlerinden bu yana İHH ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirterek, ‘‘Bazı çadırlar tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgede halen derme-çatma vaziyette kurulu bulunan çok sayıda kamp var.’’ dedi.

Tüm vicdan sahiplerini ‘‘İyilik Soğuk Geçirmez’’ diyerek desteğe davet eden Yakup Işık, şöyle konuştu: ‘‘Her zaman mazlumların yanında olan vicdan sahiplerini bugün de destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki iyilik soğuk geçirmeyecektir.’’

Pek çok malzemeye ihtiyaç var

Suriye çadır kamplar için acil olarak;

Kömür

Sünger yatak

Battaniye / yorgan

Çizme

Mont

Atkı

Bere

Eldiven

Un ve gıda ihtiyacı bulunuyor.

Destek olmak için

Bağışçılar, ‘KIS’ yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL, İHH banka hesapları, web sitesi ve uygulaması aracılığıyla ya da Türkiye genelindeki insani yardım dernekleri üzerinden daha fazla miktarda destek verebiliyor.