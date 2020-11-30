Suriye'de alçak saldırı! Yaralılar var
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus’ta motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan Cerablus ilçe merkezindeki işlek caddede, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi. İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı terör saldırısında, yaralılar Cerablus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Patlama sonucu, çevrede hasar oluştu. Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.