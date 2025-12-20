  • İSTANBUL
Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye dahil 4 ülkeye teşekkür
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye dahil 4 ülkeye teşekkür

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye dahil 4 ülkeye teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Sezar Yasası"nı kaldıran kararnameyi imzalamasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye halkını tebrik etti. Şara, sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan’a özel teşekkürlerini sundu.

Suriye, Mart 2025'te kurulan yeni yönetimiyle uluslararası arenada meşruiyetini perçinliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, 901 milyar dolarlık 2026 Savunma Bütçesi’ni (NDAA) imzalayarak Suriye’ye yönelik **"Sezar Yaptırımları"**nı tamamen kaldırması, Şam’da bayram havası yarattı.

YENİ LİDERDEN İLK MESAJ: "ÇİLE DÖNEMİ GERİDE KALDI"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk görüntülü paylaşımda Suriye halkının direnişini selamladı. Şara, devrim sürecinde hayatını kaybedenleri anarak şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün Sizin Gününüz:" "Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum. Artık çile dönemi geride kaldı."

  • İnşa Süreci: "Vatanımızı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE LİDERLERE ŞÜKRAN

Şara, yaptırımların kaldırılması ve geçiş sürecindeki desteklerinden dolayı dört kritik lideri ismen andı:Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı), Donald Trump (ABD Başkanı),Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (Katar Emiri), Muhammed bin Selman (Suudi Arabistan Veliaht Prensi)

YAPTIRIMLARIN KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Sezar Yasası'nın yürürlükten kalkması, 2019'dan bu yana Suriye'nin ekonomik toparlanmasını engelleyen finansal prangaların çözülmesi anlamına geliyor. Bu hamleyle birlikte yabancı yatırımların ülkeye geri dönmesi ve yeniden inşa sürecinin hızlanması bekleniyor.

