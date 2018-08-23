Sur yapı farkı

Şirket, tamamı peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapıyor. Kampanya ay sonuna kadar devam edecek. Sur yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yaptığı açıklamada, “60 ay sıfır faiz ile peşinat ve ara ödeme almıyoruz. Fiyat farkı da yok. Örneğin, 300 bin liralık 1+1 daireyi 60 aya bölersek aylık 5 bin lira taksit ödeyerek ev sahibi olunabilir. 2+1 dairelerde ise fiyat 450- 500 bin lira seviyelerinden başlayarak yukarılara çıkıyor. Onun dışında yüzde 20 peşin alıp 84 ay sıfır faiz ile yürüttüğümüz bir kampanya da yapıyoruz. Onda iki ara ödeme var, parası olana da olmayana da büyük imkân tanıyoruz” dedi.