THY - İstanbul
0553 313 94 23

Sur yapı farkı

Kampanya kapsamında alıcılara peşinatsız, bankasız, ara ödemesiz, vade farksız, 60 ay sabit taksit imkânı sağlanıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:48
Sur yapı farkı

Şirket,  tamamı peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapıyor.  Kampanya ay sonuna kadar devam edecek. Sur yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yaptığı açıklamada, “60 ay sıfır faiz ile peşinat ve ara ödeme almıyoruz. Fiyat farkı da yok. Örneğin, 300 bin liralık 1+1 daireyi 60 aya bölersek aylık 5 bin lira taksit ödeyerek ev sahibi olunabilir. 2+1 dairelerde ise fiyat 450- 500 bin lira seviyelerinden başlayarak yukarılara çıkıyor. Onun dışında yüzde 20 peşin alıp 84 ay sıfır faiz ile yürüttüğümüz bir kampanya da yapıyoruz. Onda iki ara ödeme var, parası olana da olmayana da büyük imkân tanıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:48
  1. Altan Elmas
  2. sur yapı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü!
    1. Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü!
    2. Dört dörtlük dayanışma
    3. 3. havalimanı personel alımı 3...
    4. Star Gazetesi Yazarı Hüseyin..
    5. İhracatçı nefes alacak
    6. İstanbul en uygun ev fiyatları hangi..
    7. Trump Arapların paralarına el koyacak!..
    8. Kira ödeyen gayrimenkul fonu
    9. Öğretmeni olmak için hangi okullara..
    10. Aynı fiyattan daire satılıyor
    11. Karamsarlara değil rakamlara bakın
    12. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    13. Sağlıkta ek atama yapılacak mı?
    14. Güngör Uras’ın “Ayşe Teyze”sini..
    15. Galatasaray ve Fenerbahçe Badou..
    16. Sur yapı farkı
    17. Göztepe'de plan 3 puan
    18. Amerika'da savaş uçağının burnu düştü!
    19. Bayrama özel indirimler
    20. Teşrik tekbiri kazası olur mu
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak