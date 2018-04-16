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Süper Lig'deki 250. galibiyetini aldı!

Süper Lig'de 26. sezonunu geçiren Göztepe, Bursaspor galibiyetiyle lig tarihindeki 250. galibiyetine ulaştı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:43
Süper Lig'deki 250. galibiyetini aldı!

Ligin 29. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, geride kalan maçlarda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Haftayı 43 puanla 7. sırada geçen sarı-kırmızılı ekip, 42 gol atıp, kalesinde 47 gol gördü.
Göztepe, 2002-2003'te veda ettikten sonra bu sezon döndüğü ligde 26. kez mücadele ediyor. Lig tarihinde 250. galibiyetini Bursaspor karşısında alan Göztepe, ligde şimdiye kadar 56 takımla karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu takımlardan 7'sine karşı galibiyet elde edemedi. Göztepe, daha önce 6 maçta karşılaştığı Denizlispor, 4 müsabakada mücadele ettiği Adalet ve ikişer karşılaşmaya çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Balıkesirspor, Erzurumspor, Medipol Başakşehir ve Yimpaş Yozgatspor'u yenemedi.

NABİ GHİLAS'TAN 3. GOL

Bu sezon fazla forma giyemeyen Nabil Ghilas, dün Bursaspor karşısında Demba Ba'nın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de mücadele etti. Bu sezon daha önce 3. haftada Trabzonspor ve 11. haftadaki Beşiktaş maçlarında birer golü bulunan Ghilas, dün takımının ilk golüne imza attı. Ghilas, bu sezon 3. golünü kaydetti.
Oyuna sonradan dahil olan Tayfur Bingöl ise takımının 2. golünü attı. Tayfur Bingöl, bu sezon 5. golüne ulaştı.
Dünkü maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Tayfur Bingöl, 22 Nisan Pazar günkü Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:43
  1. Yozgat
  2. Trabzon
  3. Erzurum
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Bingöl
  7. Balıkesir
  8. süper lig
  9. göztepe

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