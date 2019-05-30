Süper Lig'de Ribery bombası Alman devi Bayern Münih'le yollarını ayıran Franck Ribery ile temasa geçen Galatasaray, 36 yaşındaki Fransız yıldıza 1+1 yıllık teklifte bulundu.

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Franck Ribery'nin yeni adresi merak konusu olurken sarı kırmızılı yönetim eski futbolcuları için harekete geçti. Onyekuru'nun Everton'a dönecek olmasından dolayı kanat forvet transferi için adımlar atan Galatasaray, şuan boşta olan Ribery'e 1+1 yıllık teklifte bulundu. Bonservis ödemeyecek olan Galatasaray yönetimi 36 yaşındaki yıldıza yıllık 2.5 milyon euro önerdi. Verdiği her röportajda "Artık serbestim, her şey mümkün. Neler olacağını göreceğiz" diyen Ribery transferde açık kapı bırakırken, sarı kırmızılıların bu teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

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