Süper Lig'de flaş ayrılık! Kimse beklemiyordu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

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