Süper Lig'de deprem! İdmana çıkmadılar
Süper Lig'de 39 puanla 10. sırada bulunan Bursaspor'da futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına çıkmadı.03 Mayıs 2018 Perşembe 11:01
Bursaspor'da futbolcular maddi sorunları sebep göstererek, Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına çıkmadı.
BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
Bursaspor'da sabah 10.00'da yapılması gereken idman ve teknik direktör Mustafa Er'in basın toplantısı iptal edildi.
Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.
Yeşil Beyazlı futbolcular dün de idmana 40 dakika geç çıkmıştı. (Bursa Hakimiyet)
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