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Süper Lig’de 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi

Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. 19 Ekim’de 20.00 Galatasaray-Bursaspor, 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, 21 Ekim Pazar günü ise 19.00 Göztepe-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:17
Süper Lig’de 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi

Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. 19 Ekim’de 20.00 Galatasaray-Bursaspor, 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, 21 Ekim Pazar günü ise 19.00 Göztepe-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.

19 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Ali Palabıyık

20 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:17
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Erzurum
  6. Aydın
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. süper lig 9. hafta maçları
  10. Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
  11. Medipol Başakşehir-Kayserispor:
  12. Galatasaray-Bursaspor
  13. Kasımpaşa-Akhisarspor

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