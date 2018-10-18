Süper Lig’de 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi
Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. 19 Ekim’de 20.00 Galatasaray-Bursaspor, 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, 21 Ekim Pazar günü ise 19.00 Göztepe-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.18 Ekim 2018 Perşembe 11:17
Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. 19 Ekim’de 20.00 Galatasaray-Bursaspor, 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, 21 Ekim Pazar günü ise 19.00 Göztepe-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.
19 Ekim Cuma:
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Ali Palabıyık
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım
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