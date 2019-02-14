Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor Ligde haftanın ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de 22. hafta yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya) 16 Şubat Cumartesi: 13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar) 16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker) 17 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 18 Şubat Pazartesi: 20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

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