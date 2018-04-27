Süper Lig ekibinden Ersun Yanal bombası!

Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü son vermeyen Bursaspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Le Guen'in ardından risk almak istemeyen Bursasporlu yetkililer, Ersun Yanal'ı kıskacına aldı.

Yanal'la görüşecek olan Yeşil Beyazlı yönetimin deneyimli hoca ile anlaşması bekleniyor.

Yönetim olası bir anlaşmazlık durumunda için listesine Safet Susic'i de ekledi.