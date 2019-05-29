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Süper Kupa finali ne zaman hangi tarihte? | 2019 Süper Kupa

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da da mücadele edecek. Galatasaray ile Süper Lig'den düşen Akhisarspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçını Galatasaray'ın kazanması halinde sarı kırmızılı ekip sezonu 3 kupayla tamamlamış olacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa finali hangi tarihte oynanacak?

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:47
Süper Kupa finali ne zaman hangi tarihte? | 2019 Süper Kupa

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da da mücadele edecek. Galatasaray ile Süper Lig'den düşen Akhisarspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçını Galatasaray'ın kazanması halinde sarı kırmızılı ekip sezonu 3 kupayla tamamlamış olacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa finali hangi tarihte oynanacak?

Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Kupa finalinin yapılacağı net tarih ve maça dair diğer detaylar henüz belli değil. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü start alacak. Bu bilgiye dayanarak, Süper Kupa finalinin de Ağustos ayının ilk günlerinde yapılacağını öngörmek mümkün.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:47
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