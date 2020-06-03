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Aktüel

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:37:26 -
Sultangazi'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde "Kerem" isimli bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini takibe alan ekipler, şüpheli Kerem C'yi (23) Enver G'ye (28) uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 56 gram eroin, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Adreste bulunan Zelal Y. (24) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enver G. serbest bırakıldı. Zelal Y. adli kontrol şartıyla salıverilirken Kerem C. tutuklandı.

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