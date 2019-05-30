Sultangazi’de 45 takımdan bin 157 öğrenci kıyasıya mücadele etti

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler Oyunları düzenlendi. Etkinlikte 45 takımdan bin 157 öğrenci kıyasıya mücadele ederken, Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda yer alan İzci Kampı’nda dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

Çocukların oyunlarla liderlik, kurallara uyma, paylaşma, zamanı verimli kullanma, zihinsel ve fiziksel beceriler kazanması amacıyla, ’İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler Oyunları’ düzenlendi. Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan etkinlikte 45 takımdan bin 157 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler Oyunları’nın finali ise Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda yer alan İzci Kampı’nda yapıldı. Çemberle işbirliği, bowling oyunu, uzağa top fırlatma, çift ayak atlama, sırt sırta top taşıma, el değdirerek bayrak koşusu, puanlı hedef oyunu, top yuvarlama ve fasulye torbası atma olarak toplamda 9 ayrı kategoride oyun oynandı. Yarışmalar sonucunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

1’inci sınıf kategorisinde dereceye girenler:

1. Cebeci Sultançiftliği İlkokulu, 2. Aslangazi İlkokulu, 3. Sultangazi ilkokulu

2’nci Sınıflar kategorisinde dereceye girenler:

1. Cebeci Sultançiftliği İlkokulu, 2. Aslangazi İlkokulu, 3. Yunus Emre İlkokulu

3’üncü sınıflar kategorisinde dereceye girenler:

1. Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu, 2. 125. Yıl İlkokulu, 3. Cebeci Sultançiftliği İlkokulu

4’üncü sınıflar kategorisinde dereceye girenler:

1. Aslangazi İlkokulu, 2. Mehmetçik İlkokulu, 3. 125. Yıl İlkokulu