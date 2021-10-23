Sultanbeyli’de Vizyon Proje Millet Bahçesi Hayata Geçiyor

Sultanbeyli’de projeler hızla hayata geçiyor. Her geçen gün yeşil alanların sayısının arttığı ilçeye dev bir proje daha kazandırılıyor. 67 bin metrekare proje alanına sahip olan Millet Bahçesi fidanlarıyla buluştu. Kısa zaman bölgenin hizmetine sunulacak olan Millet Bahçesi’nin içinde otoparklar, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi, basketbol, voleybol sahaları, koşu yolu yer alacak. Ayrıca tema bahçeleri ile birlikte toplam 2 bin 591 ağaç bulunacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Millet Bahçesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Sultanbeyli’mizi her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle ilçemize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Amacımız her zaman ilçemizi daha ileriye taşımak. Hemşehrilerimizi mutlu olacakları en güzel hizmetlerle buluşturabilmek.” dedi.

“Sultanbeyli’mizin Değerine Değer Katacak”

Millet Bahçesi’nin özellikle ilçenin gelişimine büyük bir ivme katacağına inandığını vurgulayan Başkan Keskin, sosyal yaşam alanlarının giderek arttığını belirterek, “İlkbaharda açılışını yapacağımız Sultan Korumuzun yanında böyle bir projeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ilk fidanlarını diktiğimiz Millet Bahçemiz içerisinde hemşehrilerimizin keyifli vakit geçireceği millet kıraathanesi, spor alanları, tarımsal bahçe gibi farklı birçok alan bulunacak. Hep birlikte burada, doğayla iç içe huzurlu vakitler geçireceğiz. İnşallah Sultanbeyli’miz bu hizmetle daha da ileriye gidecek, değerine değer katacak. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Millet Bahçeleri şehirlerimize, ilçelerimize değer katıyor. Kentlerimizi ve insanlarımızı doğayla buluşturuyor. Hem ilçemize hem de ülkemize insanımızı merkeze alarak böylesine önemli bir yeşil alan kazandıran Sn. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum’a ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Millet Bahçesi Fidan Dikimi programına katılan TOKİ Başkan Yardımcısı M. Levent Sungur Millet Bahçesi projesinin hayırlı olmasını dileyerek TOKİ’nin yapmış olduğu başarılı çalışmalardan söz ederek, ” 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma hedefimize hızla ilerliyoruz. Yurdumuzun dört bir yanına Millet Bahçeleri inşa ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz.” dedi.

İstanbul Milletvekili Erol Kaya, “Sultanbeyli’mize nefes aldıracak, değer ve renk katacak Sultanbeyli Millet Bahçesinde ilk fidan toprakla buluştu. Başta Sultanbeyli olmak üzere şehrimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul Fethi’nin kapısı Sultanbeyli’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Çevresinde Aydos Kalesi ve Aydos Ormanı’nın bulunduğu Abdurrahman Gazi’nin şehri, hizmetkârı olduğumuz Sultanbeyli’mizdeyiz. Sultanbeyli’mizi, İstanbul’umuzu ihya edecek birbirinden kıymetli projelerin çalışmaların adımlarını milletimizle birlikte el ele vererek atmaya devam ediyoruz. Öncelikle ülkemizin geleceği için Marmara Denizi’mizi müsilajdan arındırmak ve İstanbul’u; gelecek nesillere, çocuklarımıza en güzel şekilde bırakmak için eylem planı ortaya koymuş ve koordinasyon kuruluyla da yapılması gereken iş ve işlemleri takip edeceğimizi ifade etmiştik. Hamdolsun müsilajla mücadelemizde 11 bin metreküp müsilajı bertaraf ederek bugün kıyılarımızı ve denizlerimizi tertemiz hale getirdik. İstanbul’daki tüm kirleticiler dediğimiz gerek karasal gerek evsel tüm atıkların ileri biyolojik arıtma tesisiyle arıtıldığı, Marmara Denizi’nin eski haline gelmesine yönelik tüm adımların atılacağı 3 yıllık bir iş programı hazırladık. İnşallah 3 yıl içerisinde belediyelerimiz, valiliklerimizin koordinasyonunda tüm sorumluluklarını yerine getirecekler ve bu çerçevede hedeflerimizi de gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

“Hedefimiz 81 Milyon Metrekare Millet Bahçesi”

Çevreye saygılı iklim dostu şehirlerin inşası hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, “Hedefimiz 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak. İnşallah bugün de Sultanbeyli Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Amacımız iklim dostu çevreye saygılı şehirler kurmak. Ülkemize, şehirlerimize kazandırdığımız yeşil yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sultanbeyli’ye, fethin kapısında yaşayan insanlarımıza yakışır Millet Bahçemiz her yaştan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Önümüzdeki yıl bitmeden yapımını tamamlayıp sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Millet Bahçemiz; Sultanbeyli’miz, vatandaşlarımız ve güzel yavrularımız için hayırlı olsun. Yeşil kalkınma, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusundaki kazandırdığımız bu projelerimiz İstanbul’umuza değer katacak.” dedi.

Yaşanan iklim krizinin ülke, insan seçmeyerek tüm dünyayı etkilediğini; iklim değişikliğinin yol açtığı orman yangınları, sel, heyelan gibi insan yaşamını tehdit eden afetlerin risklerini azaltmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Kurum, “Bu kapsamda, ‘Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler’ hedefiyle sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara, altyapı ve üst yapı çalışmalarından çevre yatırımlarına kadar her geçen gün yeni bir proje başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; İstanbul Gaziosmanpaşa’dan başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını ‘Büyük İstanbul Dönüşümü’ hedefiyle aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda; 68 riskli alanda 35 bin binada 117 bin konutumuzun; afetlere dayanıklı, güvenli, sağlıklı, enerji verimli, iklim dostu dönüşümüne tüm hızımızla devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul’un 39 ilçesinde kentsel dönüşümü önemli bir oranda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kâğıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu, Esenler, Üsküdar Kirazlıtepe ve Kadıköy Fikirtepe’de yeni konutlar, yeni iş yerleri yaptık. Özellikle Fikirtepe’de çeşitli nedenlerle yıllardır çözülemeyen dönüşümü sorun olmaktan çıkarttık, yüzlerce yeni yuvamızı teslim etmeye başladık. 1. Etabın tamamında yerinde, gönüllü ve hızlı bir dönüşümü başlattık. Sultanbeyli’mizde de bu anlamda kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz ve inşallah bu projelerimizin sayısını artıracağız.”

“Al-Kullan-At Değil, Al-Kullan-Dönüştür-Geri Kazan Diyoruz”

Sn. Emine Erdoğan Hanımefendilerinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesinin bugün küresel anlamda birçok başarıya imza attığını belirten Bakan Kurum, “Sıfır Atık hareketini yeşil kalkınmaya uyumlu bir üretim atık modeli olarak öngörüyoruz. Belediyelerimizin de destek verdiği bu projelerimizi yürütüyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımıza al-kullan-at değil al-kullan-dönüştür-geri kazan diyoruz. Böylelikle milli ekonomimizi birlikte daha da güçlendireceğiz. Milli kalkınma hamlemizin sürdürülebilirliği için tüm alanlarda tüm sektörlerde yenilenebilir enerjiyi çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Şundan emin olabilirsiniz ki ülkemiz, Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınma sürecinden en iyi şekilde istifade edecek ülkeler arasındadır. Yenilenebilir enerjide Avrupa’nın 5, dünyanın 12. ülkesiyiz. Bu anlamda da yatırımlarımız devam ediyor. Üretimden tarıma sanayiye turizme her alanda küresel rekabette daha üst sıralara taşıyacak adımlarımızı atıyoruz.” dedi.

Bakan Kurum’un konuşmasının ardından katılımcılar “Çevre Müfettişi” çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Bakan Kurum ve Başkan Keskin çocuklarla Millet Bahçesi’nin ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.