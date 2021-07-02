Sultan Alparslan’ın eşi kimdir? Sultan Alparslan’ın karısı kim? Sultan Alparslan’ın eşleri kimler?

TRT ekranlarında başlayan Uyanış: Büyük Seluklu dizisi ile birlilte Sultan Aplarslan'ın hayatı, çocukları ve eşleri de merak konusu oldu. Savaş meydanında hancerlenerek şehit olan Sultan Alparslan'ın yerine oğlu 1. Melikşah geçmiştir. Aka Hatun Sultan Alp Arslan'ın iki eşinden birisidir. Alparslan’ın diğer eşi ise Safarriye Hatun'dur. Sultan Alparslan'ın 11 çocuğu olmuştur.

20 Ocak 1029 yılında Harezm'de doğan Sultan Alp Arslan, 1072 Merv'de vefat etti. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Tahta çıktıktan sonra vezir olarak Nizamülmülk'ü tayin etti. Gürcistan ve Doğu Anadolu'ya ilk seferini yaptı.

Mekke Şerifi, Alp Arslan adına Mekke'de hutbenin Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okunduğunu söyledi. Bizans ve Selçuklu ordusu, Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Alparslan Malazgirt ve Erciş'i fethetti. Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bizanslıları yenerek Bizans İmparatorunu esir aldı. Alp Arslan 1071 yılında, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandı. Bizans ve Selçuklu ordusu, Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Alparslan Malazgirt ve Erciş'i fethetti. Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bizanslıları yenerek Bizans İmparatorunu esir aldı. Alp Arslan 1071 yılında, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandı.

Sultan Alparslan’ın eşleri kimler?

Türkistan bölgesine, Karahanlılar'la olan iç mücadeleyi önlemek için sefere çıktı. Sultan Alp Arslan'ın ilk eşi Aka Hatun’tur. Diğer eşi ise Safarriye Hatun'dur. Alparslan’ın bu iki karısından Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe ve Züleyha adlı çocukları dünyaya gelmiştir.

Sultan Alp Arslan'ın çocukları kimler?

Sultan Alp Arslan'ın ilk eşi Aka Hatun’tur. Diğer eşi ise Safarriye Hatun'dur. Alparslan’ın bu iki karısından Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe ve Züleyha adlı çocukları dünyaya gelmiştir. TRT'de yayınlanacak olan ve Sultan Alparslan'ın hayatını konu edinecek Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Alparslan dizsinde Saferriye Hatun'u Fahriye Evcen oynayacak.