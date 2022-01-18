Süleyman Şah Türbesinin mimarı Prof. Dr. Demirarslan vefat etti
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı ve Süleyman Şah Türbesinin mimari Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı ve Süleyman Şah Türbesinin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti
Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesinin de mimari olduğu öğrenilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.
Kocaeli Üniversitesi'nden açıklama
Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:
"Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"