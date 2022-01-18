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Kültür - Sanat Süleyman Şah Türbesinin mimarı Prof. Dr. Demirarslan vefat etti
Kültür - Sanat

Süleyman Şah Türbesinin mimarı Prof. Dr. Demirarslan vefat etti

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı ve Süleyman Şah Türbesinin mimari Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti

Yeniakit Publisher
2022-01-18 00:54:00 -
Süleyman Şah Türbesinin mimarı Prof. Dr. Demirarslan vefat etti

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanı ve Süleyman Şah Türbesinin mimarı Prof. Dr. Ünal Demirarslan, 87 yaşında vefat etti

Kocaeli'deki evinde vefat eden ve Süleyman Şah Türbesinin de mimari olduğu öğrenilen Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

Kocaeli Üniversitesi'nden açıklama

Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

"Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

 

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