THY - İstanbul
0553 313 94 23

Şükrünü eda ettiğin az, şükrüne güç yetiremediğin çok'tan hayırlıdır

Elimizdeki nimetlere şükrümüzü tam olarak yapabiliyor muyuz? Hiç düşündünüz mü?

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:26
Şükrünü eda ettiğin az, şükrüne güç yetiremediğin çok'tan hayırlıdır

Kâmil insanlar, hakkı ile şükredememenin üzüntüsünü çekmişlerdir. Onlar şâkir olmayı kâfi görmemişler, şekûr olmak için gayret sarf etmişlerdir.

«Şâkir», elde mevcud olan nimete şükreden; «şekûr» ise kaybettiklerine de hamdeden kimsedir.

Bir insan, kendine verilen ufak bir hediye karşılığında onu veren kimseye teşekkür eder. Rabbimizin ihsan ettiği, rakamlara sığmayan nimetlere karşı hissiz davranıp şükrü unutmak; elbette bir mü'minin yapacağı bir davranış değildir.

Şükrü eda edilmeyen bir nimet, sahibi için bir vebaldir. Onun için bir hadîs-i şerifte «Şükrünü eda ettiğin “az”, şükrüne güç yetiremediğin “çok”dan hayırlıdır» buyuruluyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:26
  1. şükür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangınında ölü sayısı arttı
    1. Orman yangınında ölü sayısı arttı
    2. Macron'dan bir Türkiye açıklaması daha
    3. "Onun kocası çok nonoş!.." Tatlişko..
    4. 8 aylık bebeği kucağında defnedildi
    5. Ege'de 34 göçmen yakalandı
    6. Askeri helikopter düştü! 17 kişi öldü
    7. PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a..
    8. Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği..
    9. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    10. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    11. Fitch, yine Türkiye'yi hedef aldı
    12. Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler..
    13. İdlib için alarm verildi! 4 milyon..
    14. Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve..
    15. Servi ağacı öyle faydalı ki!
    16. Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2..
    17. Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek..
    18. Konya'da korkunç kaza! Kamyon, park..
    19. Küresel eşkıya Türkiye'ye..
    20. Milli kaleci 'Harun Tekin' resmen..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım