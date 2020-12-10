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Aktüel Sudan'da hükümet, hayat pahalılığı nedeniyle istifaya davet edildi
Aktüel

Sudan'da hükümet, hayat pahalılığı nedeniyle istifaya davet edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:07:49 -
Sudan'da hükümet, hayat pahalılığı nedeniyle istifaya davet edildi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da, hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, hükümetin istifasını istedi.

"Direniş Komiteleri" adlı sivil örgütün çağrısıyla toplanan gruptakiler, El Cireyf bölgesinde lastik yakarak başkent Hartum'u Doğu Nil bölgesine bağlayan Menşiyye Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Ekonomi yönetiminde başarısız buldukları ve devrimin hedeflerinden saptığını ifade ettikleri asker yönetimindeki Egemenlik Konseyi ile Başbakan Abdullah Hamduk liderliğindeki hükümetin istifasını isteyen göstericiler, "Aralık 2018 Devrimi"nde hayatını kaybedenler için kısas çağrısı yaptı.

Göstericiler, hayat pahalılığı ile ekmek, tüp ve akaryakıt gibi bazı temel tüketim maddelerine erişmede yaşanan sıkıntıları protesto etti.

Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Direniş Komitelerinden yapılan yazılı açıklamada, gösterilerin hükümete bir mesaj olduğu belirtilerek, "Bu hükümeti askeri, sivilleri ve siyasi partileriyle devirmek için kati kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

- Direniş Komiteleri, eylemlerde kitlelerin yönlendirilmesinde rol üstlendi

Sudan'da 19 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösterilerin başlamasının ardından mahallelerde örgütlenen Direniş Komiteleri, Beşir iktidarını deviren eylemlerde kitlelerin yönlendirilmesinde önemli rol üstlendi.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan ekonomisi, yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi nedenlerden ötürü zor dönemden geçiyor.

Sudan, darbeden bu yana hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

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