Suç örgütlerine polisten ağır darbe! 41 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama eylemleri düzenlediği belirlenen suç gruplarına operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 41’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin iş yerlerine yönelik saldırı ve tehdit eylemlerini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından Ataşehir, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Şişli ve Beşiktaş’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇOĞU EYLEM SIRASINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin bir kişiyi tehdit ederken, bazıların ise iş yerlerine saldırı hazırlığındayken suçüstü yakalandığı bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLERDEN 4 AYRI EYLEM ORTAYA ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. İncelemelerde, bazı şüphelilerin daha önce Beyoğlu, Sultangazi ve Esenyurt’ta gerçekleşen 4 farklı saldırı ve kundaklama olayının faili olduğu belirlendi.

41 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 41’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

