Su değil, temizlik istiyor



Yapay çiçeklerin suya ihtiyaçlarıı yoktur. Fakat zamanla kirlendikleri için temizlenmeleri gerekir.

Sap ve yapraklarının tozunu yün yumağı veya toz çubuğu ile alın.

Süpürgenin yumuşak fırçalı başlığını kullanarak yapraklardaki ince tozları ve örümcekleri alın.

Etiketine bakarak çiçeklerin yapraklarının suya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin. Eğer etiket yoksa ufak bir çiçeğe su uygulayarak dayanıklı olup olmadığına bakın.

Çiçekleri nazikçe yıkayın. Çiçeklerinizi dışarı çıkararak yavaş akan hortum suyuyla yıkayabilir ya da küvetin içinde yapraklarının üzerine su tutabilirsiniz. Eğer bu usuller sizin için uygun değilse, spreyli şişe ile yapraklarını ve çiçekleri birer birer temizleyin.

Yumuşak bir bez parçasıyla da her yaprağı ayrıca kurulayabilirsiniz. Veya dışarıdaysanız çiçeği hafif hafif silkeleyerek kurutabilirsiniz. Hızlı kuruması için güneşte bekletebilirsiniz.

Az bir sirke veya bulaşık deterjanı eklenmiş suyu spreyli şişeye doldurarak çıkmayan lekeleri silebilirsiniz.

İnatçı lekeler, sirke ya da bulaşık deterjanı eklenen suyla diş fırçası kullanılarak da çıkartılabilir.

İnatçı lekeleri temizlemek için kullandığınız sirke ya da bulaşık deterjanının leke bırakmadığından, iyice kurulandığından emin olun.

Çoğu yapay çiçek satan yerlerde temizleme ürünleri de bulunur ama bunlar genellikle pahalıdır.

Ayda bir kere hazır çiçeklerinizin tozunu alıyorsanız, yılda en az 2 kere yıkamalısınız. Bazı hazır çiçekler ıslatılamaz. Kuru ve hassas bir bezle sık sık tozunu alarak kullanabilirsiniz.