THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Strese karşı 'dua'

Stres her geçen gün artan ölçüde toplumu kemiriyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:11
Strese karşı 'dua'

Çarpışan otolar gibi insanlar arası ilişkilerde daha bir ivme kazanarak bireyin bedeninde ciddi değişimlere yol açıyor. Tansiyon yükselmeleri, kalp damarlarında spazm ve buna bağlı kalp krizleri ile inmeler, şeker hastalarında kan şekerinde vahim değişimler başlıyor. Karamsarlık artırıyor. Ruhî çöküntü başlıyor. İç çatışmalar artıyor. Bezginliğe, bitkinliğe, öfke ve sinir ataklarına yol açıyor. Bundan kurtulmanın en huzurlu yolu ibadet.. Her an her yerde kıpır kıpır dudaklar ve dua.. İlaveten:

  • Hayır yapın, birinin elinden tutun,

  • Israrla mütebessim olmaya çalışın

  • Fazla kahve ve çay içmeyin.

  • Gürültülü ortamlardan uzaklaşın.

  • Güne iyi bir kahvaltıyla başlayın. Az da olsa gün içinde atıştırın ve aç kalmayın.

  • Eve iş getirmeyin.

  • Eşinizle tartışmayın

  • Gönül alıcı olun ve hoşgörün

  • Zamanınızı iyi planlayın.

  • Televizyonda siyaset ve tartışma programları seyretmekten vazgeçin. Belgesel seyredin. Böt-börtü böcek, kuş ağaç belgesellerinde isterseniz kendinizin de hangi hikmetle yaratıldığınızın ipuçlarını bulabilirsiniz.

  • Yardım istemekten, sorunlarınızı konuşmaktan, çözemediğiniz konularda salih insanlardan yardım istemekten çekinmeyin.

  • Kendinize güvenin.

  • Daha esnek olmaya çalışın.

  • Arabadan inin, yürüyün.

  • Dinlendirici ortam seçin.

  • Olumsuz kişilerle, gerginlik yayan tiplerle ilişkinizi kesin.

  • Sabırlı olun.

  • Ani kararlar vermeyin, düşünmeden hareket etmeyin.

  • Yarışmacı, hırslı, öne çıkmak isteyen yanınızı dizginleyin.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:11
  1. stres
  2. strese karşı yapılması gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüzün ölümcül derecede zararlı
    1. Hüzün ölümcül derecede zararlı
    2. Ukrayna Rus Patrikhanesi'nden ayrılıyor!
    3. Nasıl yemek yememiz gerektiğini..
    4. Çocuklarda tik oluşumu nedenleri..
    5. Gebelikte kahve içmek zararlı mı?
    6. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    7. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?
    8. Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?
    9. Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu..
    10. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    11. İrade şart!
    12. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    13. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    14. "İcat çıkarmayın çocuklar!"
    15. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    16. Fırın telini temizlemek için b u..
    17. Avrupa Birliği Çin'e yeşil ışık yaktı!
    18. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    19. Karakavak deyip geçmeyin
    20. Kırmızı listede yer alan terörist..
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar