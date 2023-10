STK’lardan ‘Katliamı durdurun çağrısı

İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İNSANHAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan: “İsrail adeta soykırım yapmaktadır. Bu vahşete bir an önce son verilmelidir. Gazze açlık, yokluk ve kıtlığın hüküm sürdüğü, her an bir bombanın üzerlerinde patlayacağı endişesiyle dolu bir şehirdir. Bu kadar yokluğun içerisinde Müslümanların onurunu kurtaran bir hareket ve onun namuslu evlatları. Gazze direnişinin şanlı evlatlarını selamlıyor ve tüm gücümüzle yanında olduğumuzu bildiriyoruz.”

TİMAV: İSRAİL TERÖRİST

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Dr. Sami Bayrakcı: “İslami Direniş Hareketi’nin meşru Aksa Tufanı Operasyon’nu desteklemekte, eli kanlı İsrail hükümetinin doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarını ve demokrasi münafığı devletlerin işbu vahşete göstermiş oldukları aleni destek açıklamalarını lanetlemekteyiz. Aksa Tufanı; İsrail’in güç ve kudretinin ancak silahsız masum sivillere yettiğini yeniden açıkça ortaya koyduğu gibi, İsrail hakkındaki bazı ön kabullerin ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu da gözler önüne sermiştir. İsrail, bölgenin kalbinde, bir an önce sökülüp atılması gereken bir ur gibidir. Gün, bir ve beraber olma günüdür. Filistin halkının bu onurlu mücadelesi er ya da geç zaferle neticelenecektir. Zafer er ya da geç Müslümanların olacaktır.”

TAŞ: ADİL BİR BARIŞ OLSUN

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş: “Ne yazık ki İslam ve Arap dünyasının dağınıklığından da istifade ederek adım adım Filistin’i ve Kudüs’ü işgal eden Yahudiler bugün bölge halkını ve kutsal mekanları esir kampına çevirmiş bulunuyorlar. Ne yazık ki Batı dünyası da İsrail’in yardımına koşarak günahına ortak oluyor. 100 STK’dan oluşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; diyoruz ki! Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM’nin araya girmesiyle bölgede çatışmalar derhal durdurulmalı. Her türlü insani yardım malzemelerinin savaşta zarar gören bölgelere ulaşması için yardım koridoru açılmalı. İsrail 1967’de yapılan altı gün savaşları öncesi sınırlarına çekilmeli. Başkenti Kudüs olan, elinden alınan toprakları iade edilen, Filistin devleti kurulmalı. Batı ülkeleri İsrail’e yaptığı askeri yardımları sona erdirmeli. Gönüllü kuruluşlar olarak gerek Kayseri’de gerekse diğer şehirlerimizde mazlum Filistin halkına destek amaçlı her eylem ve kampanyaya destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.”

GÜNGÖR: KATLİAMI DURDURUN

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör de, il başkanlığı önünde düzenlediği basın toplantısında Gazzeli Müslümanlara yönelik katliamın durdurulması çağrısında bulunarak, şunları dile getirdi: “İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze’de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze’deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka katliamdır.”