STK’lar İşgalci İsrail’i basın açıklamasıyla protesto edecek

İşgalci İsrail önceki gün Filistin’in Cenin kentinde sivillere yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılarda, 7 Filistinli şehit oldu, 18’i ağır olmak üzere 66 Filistinli ise yaralandı. Şehit olan Filistinlilerin arasında, başından vurulan 15 yaşındaki bir kız çocuğu da bulunuyor.

Ortak açıklama yapılacak

İsrail’in sivillere yönelik saldırıları, sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklamasıyla protesto edilecek.



Basın açıklamasında yer alacak sivil toplum kuruluşları şu şekilde:

-İHH İnsani Yardım Vakfı

-Mavi Marmara Derneği

-Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)

-Özgür-Der

-Mazlum-Der

-Beytülmakdis Öncüleri Derneği

-Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (Fimed)

-Filistin Dayanışma Derneği (Fidder)

-Filistin Vakfı

-Kudüs ve Tarihimiz Derneği (Kutad)



Basın açıklaması, 23 Haziran Cuma Günü 11:00’de İHH Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

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Tarih: 23 Haziran 2023 Cuma

Saat: 11:00

Yer: İHH Genel Merkezi - Fatih / İstanbul