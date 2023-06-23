  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel STK’lar İşgalci İsrail’i basın açıklamasıyla protesto edecek
Aktüel

STK’lar İşgalci İsrail’i basın açıklamasıyla protesto edecek

Yeniakit Publisher
2023-06-23 10:03:00 - 2023-06-23 10:05:17
STK’lar İşgalci İsrail’i basın açıklamasıyla protesto edecek

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Derneği’nin aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları, işgalci İsrail’in Filistin’in Cenin kentinde düzenlediği ve 7 kişinin şehit olduğu saldırıların ardından harekete geçti. STK’lar, yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla İsrail zulmünü bir kere daha tüm dünyaya anlatacak.

İşgalci İsrail önceki gün Filistin’in Cenin kentinde sivillere yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılarda, 7 Filistinli şehit oldu, 18’i ağır olmak üzere 66 Filistinli ise yaralandı. Şehit olan Filistinlilerin arasında, başından vurulan 15 yaşındaki bir kız çocuğu da bulunuyor.

Ortak açıklama yapılacak

İsrail’in sivillere yönelik saldırıları, sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklamasıyla protesto edilecek.

Basın açıklamasında yer alacak sivil toplum kuruluşları şu şekilde:

-İHH İnsani Yardım Vakfı
-Mavi Marmara Derneği
-Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)
-Özgür-Der
-Mazlum-Der
-Beytülmakdis Öncüleri Derneği
-Filistin İletişimciler ve Medya Derneği (Fimed)
-Filistin Dayanışma Derneği (Fidder)
-Filistin Vakfı
-Kudüs ve Tarihimiz Derneği (Kutad)

Basın açıklaması, 23 Haziran Cuma Günü 11:00’de İHH Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarih: 23 Haziran 2023 Cuma
Saat: 11:00
Yer: İHH Genel Merkezi - Fatih / İstanbul

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23