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Steven Gerrard'ın teknik direktör olacağı takım belli oldu!

Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard teknik direktörlük görevi için İskoçya'nın köklü takımlarından Glaskgow Rangers'ın başına getirilecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:48
Steven Gerrard'ın teknik direktör olacağı takım belli oldu!

İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers, teknik direktör adaylarının ilk sırasına Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı koydu. Liverpool Akademi'sinde koç olarak çalışan Gerrard, Rangers'a gitmesi halinde ilk profesyonel teknik direktörlük görevi olacak.

BAŞKAN İLE BULUŞTU

Sezon sonunda teknik direktör Graeme Murty ile yolları ayırmayı planlayan Glasgow Rangers'ın Başkanı Dave King'in Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçı stattan izlediği ve Gerrard ile buluştuğu kaydedildi.

''LIVERPOOL'UN ÇOCUKLARI...''

İskoçya teknik direktörü Alex McLeish ise Gerrard'ın Rangers'ın başına geçeceği dedikoduları hakkında konuşurken ''Steven, futbolun içini ve dışını çok iyi biliyor. Liverpool'un çocukları İskoçya'da hep iyi bir lider olmuştur'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:48
  1. Steven Gerrard
  2. Glaskgow Rangers

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