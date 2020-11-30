  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sri Lanka'da cezaevinde Kovid-19 isyanı: 8 ölü
Aktüel

Sri Lanka'da cezaevinde Kovid-19 isyanı: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:44:46 -
Sri Lanka'da cezaevinde Kovid-19 isyanı: 8 ölü

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'nın Batı Eyaleti'nde, yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkum hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Emniyet Sözcüsü Ajith Rohana, başkent Colombo'nun yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Mahara Cezaevindeki mahkumların "kargaşa" çıkardığını açıkladı.

Rohana, ancak "kargaşa, isyana döndü." ifadesini kullandı.

Kontrolü ele geçirmeye çalışan mahkumlardan yüzlercesinin de kaçmaya çalıştığını belirten Rohana, gardiyanların durumu kontrol altına almak için ateş açtığını dile getirdi.

Rohana, ülkenin en kalabalık cezaevlerinden biri olan Mahara'da çıkan olayda 8 mahkumun hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bazı mahkumların ve 2 gardiyanın durumunun ağır olduğunu ifade eden Rohana, yüzlerce takviye güvenlik gücünün cezaevine konuşlandırılarak güvenliğin artırıldığını kaydetti.

Bu arada, yerel medyadaki haberlere göre, mahkumlar cezaevindeki Kovid-19 vakası sayısının artmasını protesto ederek, kefaletle erken tahliyelerini ve daha iyi koşulların oluşturulmasını talep etti.

Ülkenin farklı kentlerindeki en kalabalık 5 cezaevinde binden fazla mahkum Kovid-19'a yakalandı, en az 2'si hayatını kaybetti.

Yaklaşık 50 cezaevi personelinde de Kovid-19 tespit edildi.

Sri Lanka'da 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla mahkum kalıyor.

Son haftalarda birçok cezaevinde Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine isyanların çıktığı ülkede, benzer bir isyanda geçen hafta ve martta birer mahkum hayatını kaybetmişti.

Ülkede şimdiye kadar 22 bin 988 Kovid-19 vakası saptanırken, virüs nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım
Dünya

Paşinyan'dan bomba itiraf: Ateşkesi bu yüzden imzaladım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında uğradıkları hezimete ilişkin bomba itiraflarda bulundu. Paşinyan, "Azerbaycan'la ..
Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın
Gündem

Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TSK'ya saldıran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili flaş bir çağrıda ..
Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi
Gündem

Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang'ı-5, 112 saatlik uçuşun ardından ay y..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay