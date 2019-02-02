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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 429 bin 623 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 1 milyon 319 bin 517 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 972 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 515 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise bin 427 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 165 milyon 866 bin 564 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 166 milyon 912 bin 926 metreküp olarak kayıtlara geçti.

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:10
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. Spot doğal gaz piyasasında

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