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Spor yorumcusu Erman Toroğlu: Sivasspor Beşiktaş ile dalga geçti

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Sivasspor maçını yorumlarken ses getirecek açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 03:20
Spor yorumcusu Erman Toroğlu: Sivasspor Beşiktaş ile dalga geçti

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Aspor'da değerlendirdi.

Sezon başından bu yana rezalet dediğimiz Fenerbahçe, Beşiktaş'tan yalnızca 5 puan gerisinde, 7-8 eksik denilen Galatasaray ise birinin 5, diğerinin 10 puan önünde. Ne anlatıyorsunuz arkadaşlar

Başkan Fikret Orman, 'Eğer ben gidersem Beşiktaş biter' demişti. Sen gidersen Beşiktaş bitmez, Beşiktaş bir çınar. Eğer biterse de senin yaptığın borçlardan biter
Hakem 8 dakika verdi.

''SİVAS BEŞİKTAŞ İLE DALGA GEÇTİ''

Dedim ki 'Beşiktaş çevirebilir diyorsun 8 dakika var.' 8 dakikada Sivas Beşiktaş ile dalga geçti. Çat top, arkaya öne, oradan buradan inanamadım ben.

Nasıl bir iş bu?

Genk maçında beğenmiştim. Son 1.5 yılın en iyi oyunuydu. Demek ki bütün enerjiyi orada bitirmişler. Bu takımla seneye de iş zor. Küfür etmediğin sürece protesto yapılmalı. Oyuncular parayı alırken etkileniyor mu? Oyuncu da kendine bakacak.

Şenol Güneş de Oğuzhan'ı oyundan almasın. Onu oyundan alınca, taraftara haklısınız diyorsun. Bu alemde kimse masum değil. Uyanıklık yapılmasın.

Sporx

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 03:20
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