Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

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16 Aralık 2018 Pazar 21:01
Günün Özeti
Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 21:01
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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