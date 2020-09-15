  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SPK haftalık bülten
Ekonomi

SPK haftalık bülten

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:00:03 -
SPK haftalık bülten

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 10 Ağustos 2020-11 Eylül 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Nurettin Deniz'e 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde, kurulun dünkü bülteninde, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket, PEGYO) pay piyasasında meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, sosyal medya uygulaması Telegram'daki "#EymBorsa Duyuru Grubu" üzerinden PEGYO payının fiyatı ile ilgili yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Ayhan Öztürk ve beraber hareket ettiği tespit edilen diğer kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1. maddesi ve Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1. ve 6/1. maddeleri uyarınca, 15 Eylül'den başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği hususunu ilan ettiği hatırlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Ayhan Öztürk'ün Telegram'daki "#EymBorsa Duyuru Grubu" üzerinden PEGYO payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla paylaşım yapmaya devam ettiğinin tespit edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Ayhan Öztürk ile hareket ettiği tespit edilen Nurettin Deniz tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107. maddesinin 2. fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı Kanun'un 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Kanun'un 101/1. maddesi ve Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1. ve 6/1. maddeleri uyarınca Nurettin Deniz hakkında 16 Eylül 2020'den başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi."

SPK, "Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, '#EymBorsa Duyuru Grubu' ve benzeri sosyal medya gruplarına dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir." uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya onu konuşuyor! Başörtünüzü çıkarmayın
Dünya

Dünya onu konuşuyor! Başörtünüzü çıkarmayın

Mısırlı TV sunucusu Radwa El-Sherbiny darbeci Abdülfettah Sisi yönetimine tepki göstererek başörtüsü takan ve çıkarmaları için baskı gören k..
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Borrell: Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık
Gündem

Borrell: Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık

"Eski imparatorlukların geri gelmeye başladığını" dile getiren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı