Sözcü yazarından itiraf: Yaptıkları yapacaklarının teminatı

Türk basın tarihinin en asparagas haberlerine imza atan, son olarak ise “Külliye'ye çıkan CHP’li” iftirasıyla gündeme gelen Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan’ın babasının soyadını kullanmaktan utanan oğlu Murat Muratoğlu, ekonomiyle ilgili bütün öngörüleri yanlış çıkmasına rağmen, "evlat" kontenjanından girdiği Sözcü'deki köşesinde atıp tutmaya devam ediyor. Muratoğlu, hükümete "Gerçekten doları böyle tutabileceklerine mi inanıyorlar" sorusunu yönelttiği yazısında, her zaman olduğu gibi yine felaket tellallığına soyundu. AK Parti'nin bugüne kadar kendisini hep ters köşe yaptığını unutan Muratoğlu, ironi yoluyla da olsa hakkı teslim edip "Yaptıkları yapacaklarının teminatı bence" dedi. İşte, babasının soyadını kullanmaktan utanan, ama tek bir tahmini bile tutmamasına karşın hâlâ yazı yazmaktan utanmayan o ismin herzeleri:

"(...) Sonunda yönetim ekonominin krizde olduğunu anladı. Onu da yanlış yorumladı! 60 yıl öncesinin reçetesini uyguladı.

Gerçekten doları böyle tutabileceklerine mi inanıyorlar? Yoksa seçime kadar zaman mı kazanıyorlar? Doları devlet gücü ile sabit tutmaya çalışırsan başka yerden dengeyi bozarsın. Orada kimse yok mu bu işlerden biraz da olsa anlasın?

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Orta ve uzun vadede kur farkının Hazine'nin sırtına bindirilmesiyle çökecek bütçe… Enflasyon olarak yine geri dönecek bize… Neden böyle düşünüyorum sizce? Yaptıkları yapacaklarının teminatı bence…

Nitekim açıklamaların hepsi sanki yeni başa geçmiş hükümet toplantısında söylenen sözler gibi…

(...)

Anlamadıkları ne? Düşük faiz iyi güzel de… Bir anlamı kalmadı ekonominin mevcut halinde… Bugün kredi borcunu ödeyemeyene daha fazla borç verilmesini sağlayarak neyi amaçlıyorlar? Yatırım mı? Üretim mi? İşe alım mı? Geç bunları…

Vatandaşın döviz, altın ya da kripto paraya talebi tamamen ekonomiye duyulan güven ile ilgili… Bu güveni sağlamadan, ne yapsanız boş…

(...)

Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi! Yaşasın Başkanlık sistemi!

Zira felaket joker hakkımız kalmadı. Hepsi kullanıldı…"