Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in asgari ücret yalanı! Artık yüzleri de kızarmıyor!

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Muhalif kanadın Kemalistleri en çok kandırarak paraları cukkalayan ismi Yılmaz Özdil, Türkiye’de bugün asgari ücrete 100 lira bile zam yapılamayacağını söylerken; 2021 asgari ücrete yüzde 21.56 oranında 500 liralık zam yapıldığını unuttu.

Kaçak villa sahibi Özdil'den 'ekonomi' değerlendirmesi

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, TELE1’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin ekonomik bunalımda olduğunu ve ülkenin adeta yangın yerine döndüğüne dair ‘kaos havası' imajı vermeye çalıştı.

Bodrum’da yaptırdığı kaçak villalarla gündeme gelen Özdil, ekranlarda utanıp sıkılmadan asgari ücrete dair yalan söylerken vatandaşların çöpten meyve sebze topladığını iddia etti.

Yılmaz Özdil'den asgari ücret yalanı

Avrupa ve Amerika’nın da büyük ölçekli etkilendiği küresel bir salgın döneminde Türkiye’nin ekonomisine yönelik eleştirilerde bulunan Özdil, asgari ücrete 100 lira bile zam yapılamaz vaziyette olduğunu iddia etti.

Salgın döneminde bile fabrikaların açıldığı dev yatırımların yapıldığı bir dönemde Türkiye’nin ekonomik buhran yaşadığını iddia eden Özdil, söylediği yalandan da utanmadı.

Özdil, asgari ücrete 100 lira bile zam yapılamayacağını söylerken, 2021 asgari ücrete yüzde 21.56 oranında 500 liralık bir zam yapıldı.

Özdil'e kendi köşe yazdığı gazeteden haberi verelim... İşte Sözcü'deki 2021 asgari ücrete yapılan zam oranı haberi;