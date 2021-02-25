  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şovmen Ekrem'in foyası yine ortaya çıktı
Gündem

Şovmen Ekrem'in foyası yine ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kara surlarını restore etmeye başladıklarını ileri sürdü. Şov ve reklam peşinde koşan İmamoğlu'nun söz konusu yalanı bir kez daha elinde patladı. Tarihi surların restorasyonuna 2018 yılında AK Parti döneminde başlandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 14:54:00 -

İstanbullunun sorunlarına çözüm üretmek yerine dertlerine dert katan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. AK Parti döneminde yapılan projelerin üstüne çöküp kendi icraatiymiş gibi lanse eden İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul'un kara surlarını restore etmeye başladıklarını iddia etti.

Her fırsatta hizmet yerine şov peşinde koşan ve yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"25 yıldır kaderine terk edilen İstanbul'un kara surlarını restore ediyoruz. Bir dünya mirası olan ve her geçen gün bir bölümü yıkılan surları ve burçları şimdi başlattığımız bilimsel çalışmayla geleceğe taşıyor ve İstanbulluların gezebileceği şekilde restore ediyoruz."

Kendini milletin hizmetkarıymış gibi göstermeye çalışıp vatandaşların gözünü boyayan İmamoğlu'nun foyası kısa süre içinde ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 25 yıldır kaderine terk edildiğini iddia ettiği tarihi surların restorasyonuna 2018 yılında İmamoğlu daha göreve gelmeden önce başlandığı öğrenildi.

AK Parti döneminde restore edilmeye başlanan surlara ait görüntüleri yüzsüzce sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun bu hareketi çapsızlığını, vasıfsızlığını ve işbilmezliğini bir kez daha ortaya koydu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mehmet

haber videosunda 2019 kasım ında tamamlanacağı söyleniyor. tamamlanmış mı? tamamlandı ise o da belirtilmeli!
  • Yanıtla
Komşuda büyük bir ayaklanmaya hazırlanıyorlar: ABD üssüne izin vermeyeceğiz
Dünya

Komşuda büyük bir ayaklanmaya hazırlanıyorlar: ABD üssüne izin vermeyeceğiz

Yunanistan'da bulunan Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi, ABD'nin bölgede askeri üs kurmasına karşı çıkacaklarını duyurdu.
Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'da meydana gelen darbe girişimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, Erivan'daki..
İP'li Ağıralioğlu'nu bakın ne rahatsız etmiş! 'Yatıp kalkıp PKK'yı konuşuyorlar'
Siyaset

İP'li Ağıralioğlu'nu bakın ne rahatsız etmiş! 'Yatıp kalkıp PKK'yı konuşuyorlar'

İP'in Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıdığı canlı yayınında, "Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Baş Komutanlık vasfından aşağı herkes PKK'yı k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay