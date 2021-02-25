Şovmen Ekrem'in foyası yine ortaya çıktı

İstanbullunun sorunlarına çözüm üretmek yerine dertlerine dert katan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. AK Parti döneminde yapılan projelerin üstüne çöküp kendi icraatiymiş gibi lanse eden İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul'un kara surlarını restore etmeye başladıklarını iddia etti.

Her fırsatta hizmet yerine şov peşinde koşan ve yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"25 yıldır kaderine terk edilen İstanbul'un kara surlarını restore ediyoruz. Bir dünya mirası olan ve her geçen gün bir bölümü yıkılan surları ve burçları şimdi başlattığımız bilimsel çalışmayla geleceğe taşıyor ve İstanbulluların gezebileceği şekilde restore ediyoruz."

Kendini milletin hizmetkarıymış gibi göstermeye çalışıp vatandaşların gözünü boyayan İmamoğlu'nun foyası kısa süre içinde ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 25 yıldır kaderine terk edildiğini iddia ettiği tarihi surların restorasyonuna 2018 yılında İmamoğlu daha göreve gelmeden önce başlandığı öğrenildi.

AK Parti döneminde restore edilmeye başlanan surlara ait görüntüleri yüzsüzce sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun bu hareketi çapsızlığını, vasıfsızlığını ve işbilmezliğini bir kez daha ortaya koydu.