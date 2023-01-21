Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Gelin adayı damat kahvesini hazırlarken öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde gelin adayının damadın kahve tepsisini hazırlarken yaptığı 'pes' dedirtti. Çiftlerin en mutlu olduğu günlerden biri olan nişan töreninde gelin adayı kahveye tuz koyma geleneğini aşarak sınırları zorladı.

Şırıgaya tuzlu su dolduran gelin adayı daha sonra ikram edilecek lokumların hepsine bu şırıngayı enjekte etti. Sosyal medyada tepki gören bu görüntülere gelen yorumlarsa dikkat çekti.

"Bunun gibiler karşısına çıkmasın"

Geleneklerle bağdaşmayan büyük yankı uyandıran görüntü, özellikle evlilik çağında oğulları olan müstakbel kayınvalide adaylarının tepkisini çekti. Yapılan yorumlardan birinde bir sosyal medya kullanıcısı "Benim 3 oğlum var, bunun gibiler karşısına çıkmasın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları: