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Kültür - Sanat Sosyal medyadan 'çocuk lahiti' satmaya çalışanlar yakayı ele verdi
Kültür - Sanat

Sosyal medyadan 'çocuk lahiti' satmaya çalışanlar yakayı ele verdi

Çorum'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahitini sosyal medyadan satışa çıkaran şahıslar, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 16:15:00 -
Sosyal medyadan 'çocuk lahiti' satmaya çalışanlar yakayı ele verdi

Çorum'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahitini sosyal medyadan satışa çıkaran bir grup, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele' çalışmaları kapsamında merkeze bağlı bir köyde kaçak kazı yapan şahısların buldukları tarihi eseri, sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şahısları takibe aldı.

5 şahıs gözaltına alındı

 

Adli makamlardan alınan izinin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri il merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet çocuk lahiti (Ostetek) ele geçirilirken, 5 kişide gözaltına alındı.

Çocuk mezarı lahiti incelenmek üzere Çorum Müzesi’ne teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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