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Aktüel Sosyal medyada yapılan paylaşım, uyuşturucu zanlılarını yakalattı
Aktüel

Sosyal medyada yapılan paylaşım, uyuşturucu zanlılarını yakalattı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:21:58 -
Sosyal medyada yapılan paylaşım, uyuşturucu zanlılarını yakalattı

ANKARA (AA) - İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirirken, video çekip sosyal medyada paylaşan üç zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlılara ait araçta yapılan aramada bir kilo bonzai ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya otomobille sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi getirileceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Takibe alınan 3 zanlı, yolda kendilerinin ve uyuşturucunun görüntüsünü çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Zanlıların sosyal medya hesaplarını daha önceden takibe alan narkotik polisi, Ankara girişinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Muhammed G, Tolga Ü. ve Serkan Ş, gözaltına alındı.

Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada, bir kilo sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda, dün il genelinde yapılan denetimlerde, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilirken, 7 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denetimlerde, 17,65 gram eroin, 125 captagon, 818 extacy, bir kilo 5 gram metamfetamin, bir kilo bonzai, 105 gram afyon sakızı, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 870 lira ele geçirildi.

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