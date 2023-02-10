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Aktüel Sosyal medyada gündeme oturdu! Yunan gazetesinden deprem çizimi
Aktüel

Sosyal medyada gündeme oturdu! Yunan gazetesinden deprem çizimi

Yunan karikatürist Ilias Makris'in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:08:00 -
Sosyal medyada gündeme oturdu! Yunan gazetesinden deprem çizimi

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye’de yaşanan şiddetli depremlerin ardından destek paylaşımlarını sürdürüyor.

Yunan karikatürist Ilias Makris’in deprem çizimi sosyal medyada gündem oldu. Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti.

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