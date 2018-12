Sorunlarımız bir bardak suya benzer

Öğrencilerinin göreceği bir şekilde tutuyor ve gülümsüyordu. Kürsünün arkasına geçti, ardından sordu:

- Bu bardağın ağırlığı sizce ne kadardır?

Öğrencilerden ‘50 gram’, ‘100 gram’, ‘125 gram’ diye değişik cevaplar geldi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Profesör, eliyle “tamam..” dercesine onları susturduktan sonra devam etti:

- Bardağı tartmadıkça gerçekten ben de bilemem, siz de.. Fakat benim asıl sormak istediğim şu: Bu bardağı birkaç dakikadır elimde tutuyorum. Sizce ne oldu?

Öğrenciler adeta bir ağızdan cevap verdiler:

- Hiçbir şey!

- Tamam, peki bir saat boyunca tutsaydım ne olurdu?

- Kolunuz ağrımaya başlardı efendim, dedi hemen öğrencilerden biri.

- Haklısın, peki şimdi ben bir gün boyunca tutsam bu bardağı ne olur?

- Kolum iyice ağrır, kas spazmı gibi sorunlar yaşar ve hastaneye gitmek zorunda kalırdım!.. diyerek kendi cevapladı.

Öğrenciler çeşitli yorumlar yaptı ve gülüştüler.

Profesör:

- Peki, tüm bu sorunlar olurken bardağın ağırlığında bir değişme olur muydu? diye sordu.

Öğrenciler yine bir ağızdan cevapladı:

- Hayır!

- Peki, o zaman kolumun ağrımasına ve kas spazmına sebep olan neydi?

Birdenbire sınıfın kafası karıştı.

Öğrenciler bulmaca çözermişçesine düşünmeye başladılar.

Onlar birbirleriyle tartışırken Profesör yeni bir soru sordu:

- Acıdan ve ağrıdan kurtulmak için ne yapmam gerekir bu durumda?

Bir öğrenci:

- Bardağı bırakın düşsün Hocam, dert mi yani! deyiverdi gülerek..

Profesör;

- Kesinlikle! dedi. Ve devam etti:

Hayatın problemleri de böyle bir şeydir. Onları kafanda birkaç dakika tutarsın. Bir sorun yokmuş gibi görünür. Uzun bir süre düşünürsünüz, başınız ağrımaya başlar. Daha uzun düşünürseniz, artık sizi bitirmeye ve hiçbir şey yapamamanıza yol açar.

Hayatınızdaki mücadeleleri ve problemleri düşünmek önemlidir; fakat daha önemlisi onları her günün sonunda, uyumadan önce yere bırakmaktır. Bardak gibi.. Tabii yere bırakıp da kırılması gerekmiyor illa; usulca başucunuzdaki sehpaya koyabilirsiniz.

Bu şekilde strese girmez ve her gün taze bir beyin ile uyanır ve her sorunlu konuyla ve yolunuza çıkan her engelle mücadele ve başa çıkabilecek güçte olursunuz..!