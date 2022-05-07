Sonunda bu da oldu! İngiltere'den Türkiye'ye gelen vatandaşlarına "köpek" uyarısı

yeniakit Ankara

Sokak köpekleri sorunu turizmi de etkileyecek boyutlara ulaştı. İngiltere'den Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına sokak köpeği uyarısı yapıldı.

"Sürü halinde toplanıyorlar"

Bu duruma karşı İngiltere makamları Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını "Sokak Köpekleri" başlığı altında şu şekilde uyardı:

"Çoğu şehirde başıboş köpekler vardır. Yerel yetkililer sayıları kontrol etmek ve yönetmek için harekete geçiyor ancak sürüler parklarda ve çorak arazilerde toplanıyor ve saldırgan olabiliyor. Kendinize iyi bakın, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmaktan kaçının. Eğer ısırılırsanız, Türkiye'de kuduz ve diğer hayvan kaynaklı hastalıklar bulunduğundan tıbbi yardım alın."

Belediyelerin asli görevini yerine getirip bu hayvanlar için insanlara zarar vermeyecek şekilde yaşam alanı oluşturmaması birçok vatandaştan tepki görüyordu.