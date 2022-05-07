  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sonunda bu da oldu! İngiltere'den Türkiye'ye gelen vatandaşlarına "köpek" uyarısı
Aktüel

Sonunda bu da oldu! İngiltere'den Türkiye'ye gelen vatandaşlarına "köpek" uyarısı

Sözde köpekseverler ve görevini yapmayan belediyeler yüzünden Türkiye'nin turizmi sekteye uğramak üzere. İngiltere'den Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına sokak köpeği uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:24:00 -
Sonunda bu da oldu! İngiltere'den Türkiye'ye gelen vatandaşlarına "köpek" uyarısı

 yeniakit  Ankara 

Sokak köpekleri sorunu turizmi de etkileyecek boyutlara ulaştı. İngiltere'den Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına sokak köpeği uyarısı yapıldı.

"Sürü halinde toplanıyorlar"

Bu duruma karşı İngiltere makamları Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını "Sokak Köpekleri" başlığı altında şu şekilde uyardı:

"Çoğu şehirde başıboş köpekler vardır. Yerel yetkililer sayıları kontrol etmek ve yönetmek için harekete geçiyor ancak sürüler parklarda ve çorak arazilerde toplanıyor ve saldırgan olabiliyor. Kendinize iyi bakın, sakin olun ve başıboş köpeklere yaklaşmaktan kaçının. Eğer ısırılırsanız, Türkiye'de kuduz ve diğer hayvan kaynaklı hastalıklar bulunduğundan tıbbi yardım alın."

Belediyelerin asli görevini yerine getirip bu hayvanlar için insanlara zarar vermeyecek şekilde yaşam alanı oluşturmaması birçok vatandaştan tepki görüyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay