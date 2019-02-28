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Sondaj çalışması yapan arkeologlar şoke oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan sondaj çalışmaları sırasında Helenistik döneme ait onlarca kaya mezarları bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:42
Sondaj çalışması yapan arkeologlar şoke oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan sondaj çalışmaları sırasında Helenistik döneme ait onlarca kaya mezarları bulundu.


Gümüşlük’te inşaat yapılmak istenen bir arazide yapılan sondaj çalışmalarında, Helenistik Döneme ait olduğu düşünülen onlarca tarihi mezar çıktı. Karakaya Mahallesi’nde inşaat için başvurulan arkeolojik sit alanındaki bir arazide sondaj çalışmaları başladı. Sondaj çalışmaları esnasında mezarlar çıkınca, çalışma kurtarma kazısına döndü. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekiplerinin bölgede kurtarma kazısı yaptığı bildirildi.


Myndos Antik Kenti Nekropol alanının devamı niteliğinde olabilecek onlarca mezarın Helenistik Döneme ait olduğu düşünülüyor. Kurtarma kazılarının tamamlanmasının ardından sonuçların rapor olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderileceği bildirildi. Kurulun, raporun değerlendirilmesinin ardından bölge ile ilgili karar vereceği öğrenildi.


Arazi sahibi Mehmet Şah Akdemir arazisinin bir bölümünde tarihi mezarlar bulunduğunu ifade ederek, "Burası 3’üncü dereceden sit alanıdır. Biz inşaat yapmadan önce yetkililere bildirdik. Arazide araştırma yapmalarını istedik. Araştırma için gelen ekip onlarca eski dönemlere ait mezar buldu. Arkeologlar titizlikle çalışıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:42
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