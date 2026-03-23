Son yağışlar yüzleri güldürdü! İşte İstanbul'da barajların son durumu
Son yağışlar yüzleri güldürdü! İşte İstanbul'da barajların son durumu

Son yıllarda kuraklık tehlikesi sık sık kendini hatırlatır oldu. Ancak İstanbul geride bıraktığımız hafta bol yağış alınca barajlarda doluluk oranı ciddi şekilde artış gösterdi. İşte, son durum...

İstanbul’da etkili olan yağışlar barajlara olumlu yansıdı. Ramazan ayının ardından arife günü başlayan yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden yağışlar, barajları besleyen derelerin debisini artırdı. Bu artışla birlikte İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 51.01 olarak ölçüldü. Öte yandan kentin önemli barajlarından Alibey Barajı’nda doluluk oranı yüzde 41.47 olarak kaydedildi. İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 28.72 ile Papuçdere Barajı’nda kaydedildi. Alibey Barajı'ndaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %72.36

DARLIK %67.74

ELMALI %90.71

TERKOS %35.88

ALİBEYKÖY %41.47

BÜYÜKÇEKMECE %37.08

SAZLIDERE %31.66

ISTARNACALAR %81.14

KAZANDERE %55.74

PAPUÇDERE %28.72

