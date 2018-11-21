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Son şampiyon VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

- Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın sahasında Alman ekibini ağırlayacak- VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti:"Bizim için kolay bir maç olmayacak"

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:49
Son şampiyon VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk edecek.

Sarı-siyahlı ekip, Allianz MTV Stuttgart'ın yanı sıra Bulgaristan'dan Maritza Plovdiv ve Fransa'nın Beziers takımlarının yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, üst üste 2, toplamda da 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, sezonun ilk maçında sahasında Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oyanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Kulüplerin dörderli 5 grupta deplasmanlı lig usulüne göre karşı karşıya geleceği gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.


- Avrupa'da 2 sezondur namağlup


VakıfBank, Avrupa'da 22 maçtır mağlup olmuyor.

Son iki sezonda oynadığı 22 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 34 maçın 33'ünü kazanma başarısı gösterdi.


- "Dört gözle Şampiyonlar Ligi'ni bekliyoruz"


VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Alman ekibinin disiplinli bir takım olduğunu belirterek, kendileri açısından maçın kolay geçmeyeceğini kaydetti.

Takım olarak çok iyi durumda olduklarını aktaran İtalyan teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyız. Takım olarak çok iyi durumdayız ve son iki maçtaki gelişimimizi açıkçası beğeniyorum. Her maç oyun olarak daha ileriye gidiyoruz ve adım adım gelişim gösteriyoruz. Rakibimiz bu grupta mücadele etmek için iyi işler başardı. Karakterli ve savaşçı ruha sahip bir takıma karşı oynayacağız. Alman ekipleri disiplinli bir yapıya sahip, blok ve defansta çok iyiler. Bizim için kolay bir maç olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaptan Melis Gürkaynak ise Allianz MTV Stuttgart'ın zorlu bir elemeyi geçerek gruplara geldiğini vurgulayarak, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne üst üste iki kez şampiyon olarak başlıyor olmak bizim için büyük bir gurur. Oldukça mücadeleci bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Umarım bu maçla iyi bir başlangıç yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:49
  1. A Grubu
  2. Allianz MTV Stuttgart
  3. CEV Şampiyonlar Ligi
  4. Giovanni Guidetti
  5. Vakıfbank
  6. Voleybol

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