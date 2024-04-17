Son dakika! Türkiye'den vatandaşlarına o ülke için seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan için seyahat uyarısında bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından hedef alınan Lübnan için seyahat uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kıymetli Vatandaşlarımız,
Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.
Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.
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Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.