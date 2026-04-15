Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, babasının eski emniyet mensubu olduğunu bildirdiği 8. sınıf öğrencisi saldırganın da öldüğü bilgisini paylaşarak, "Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Eski emniyetçi babasının silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş" bilgisini verdi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Resmî açıklamalara göre saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İ.A.M, olay sırasında yaşanan kargaşa esnasında kendi silahıyla ateş ederek yaşamını yitirdi. Böylece saldırganın olay yerinde öldüğü bilgisi teyit edilmiş oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 3 başsavcı vekili, 6 savcı, 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirilirken, saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.