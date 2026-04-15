Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz Sarı şeytanın bahanelerine artık o da inanmıyor Trump - Papa atışmasında yeni düello İtalya'da "Vatan" Savunması! Muhalefet, Trump'a Karşı Hükümetin Yanında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş sözler 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek: Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri yarın hizmete açılıyor İtalya Başbakanı Meloni, Trump'a ağzının payını verdi! "Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD nükleer silah kullanmış" 'Korkuyorum sadece' mesajı ortaya çıktı! İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son saatleri... Dünyada tepki görüp dışlanan Yahudi ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekledi Siyonistin son çırpınışı Böyle olur CHP'nin kentsel dönüşümü! Vaat var ama 15 yıldır ev yok Dürzi Lider Müslüman Oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, babasının eski emniyet mensubu olduğunu bildirdiği 8. sınıf öğrencisi saldırganın da öldüğü bilgisini paylaşarak, "Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Eski emniyetçi babasının silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş" bilgisini verdi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Resmî açıklamalara göre saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İ.A.M, olay sırasında yaşanan kargaşa esnasında kendi silahıyla ateş ederek yaşamını yitirdi. Böylece saldırganın olay yerinde öldüğü bilgisi teyit edilmiş oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 3 başsavcı vekili, 6 savcı, 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirilirken, saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

meleknur

HİÇ BİR ANNE BABA BÖYLE DURUMUN YAŞANMASINI İSTEMEZ. FAKAT GERÇEKTEN NE DERECE BİLGİLİRİ VARSA ORTAYA ÇIKARILINCA GÖRECEĞİZ. FAKAT ZOR BİR DURUM. YAVRULARINI KAYBEDENLERE RABBİM SABIR VERSİN.

İbrahim Tecimer

İster Emniyet İster Tşk Olsun Beş Silaha Ruhsat Yoktur 15 Yaşındaki Çocuk Silah Kullamayi Bilmez Bu Çocuk Ve Dün ku Olay Biryerden Düğmeye Basıldı Nokta
+90 (553) 313 94 23