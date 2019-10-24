Son anket açıklandı! İşte Cumhur İttifakı'nın oy oranı

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, Türkiye siyaseti ile ilgili yaptıkları son çalışmalarında elde ettikleri sonuçları açıkladı.

Cumhur İttifakı yüzde 51

Eylül ayı araştırmalarında kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 42, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin toplam oy oranının yüzde 39 olduğunu söyleyen Sencar, kararsızlar dağıtıldığında ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 51, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ise yüzde 47 bandında olduğunu belirtti.

Diğer: Yüzde 2

Independent Türkçe'nin haberine göre Sencar, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerin toplam oyunun ise yüzde 2 seviyesinde olduğunu ifade etti.