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Son anket açıklandı! İşte Cumhur İttifakı'nın oy oranı

Yapılan son anket değerlendirmesine göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51, CHP, İYİ Parti ve terör yancısı HDP'nin toplam oy oranıysa yüzde 47 olarak belirlendi.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:39
Son anket açıklandı! İşte Cumhur İttifakı'nın oy oranı

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar, Türkiye siyaseti ile ilgili yaptıkları son çalışmalarında elde ettikleri sonuçları açıkladı.

Cumhur İttifakı yüzde 51

Eylül ayı araştırmalarında kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 42, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin toplam oy oranının yüzde 39 olduğunu söyleyen Sencar, kararsızlar dağıtıldığında ise Cumhur İttifakı'nın yüzde 51, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ise yüzde 47 bandında olduğunu belirtti.

Diğer: Yüzde 2

Independent Türkçe'nin haberine göre Sencar, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerin toplam oyunun ise yüzde 2 seviyesinde olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:39
  1. Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar
  2. son anket
  3. cumhur ittifakı oy oranı

YORUM YAZ

  • kibarcikkibarcik9 sa önce
    laik olan elhmadullah heee ulanoyle bırdunya varmı hem laık hem musluman kandırma kendınıyemezler ne kadar laıksen o kadar cakma musalumansızn veselam biz ümmetciyiz veselam
  • Ali tekin Ali tekin 10 sa önce
    Bir MHP li olarak AKP gündemim de yok eyt 07 MHP yok
  • tiger1511tiger151110 sa önce
    Oktay az bile söylemiş. Ben daha fazlasını söyleyim isterseniz."PYD terör örgütü değildir, yurdunu savunuyor!" diyen CHP, alçak bir partidir ve ingilizlerin VATAN'a attığı ATOM BOMBASI dır. 
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah11 sa önce
    rüyanızda görürsünüz 51 i... 40 alırsanız öpüp başınıza koyun 
  • AliAli12 sa önce
    Bu kadar zamdan sonra bu oyu aliyorsa Cumhur ittifaki helal olsun derim
  • AliAli13 sa önce
    Hayirlisi olsun
  • Mekki akpınar.Mekki akpınar.16 sa önce
    Bbp diye bir parti yokmuydu niye yazmıyorsunuz.
  • TarafsızTarafsız16 sa önce
    "Oktay",,,, bu ülkede %49 a küfür ediyorsun farkında mısın? Nasıl bir aile terbiyesi aldın bilemem. Sözlerini misli ile sana iade ediyorum, yargı yolu açık kalmak üzere konuyu burada kapatıyorum.
  • Eyt liEyt li16 sa önce
    Buda açıklanan enflasyona benziyor. Afaki rakamlar. Bu ülkede 6 milyon eyt mağduru var bu aileleriyle birlikte ülkenin yarısı madur durumda. Eyt liler evine ekmek götüremiyorlar. Bu günleri ve sandıkta bunu yaşatan siyasileri unuturum. Kurt kışı gecirir ama yediği ayazı unutmaz
  • TarafsızTarafsız16 sa önce
    %51 çok az. Bu milleti anlamıyorum, elektrik, doğalgaz, akaryakıt en az %50 ucuzladı. İşsizlik sıfırlanmak üzere. Tunelin ucunda ışık göründü. Millet hala chp, ip,sp, hdpdiyor. Hayret valla. Memlekette her şey dört dörtlük, emekliler beş yıldızlı otellerde tatil yapıyor daha ne olsun kardeşim? Cumhur ittifakı en az %60 olması lazım. Nasıl %51 olur şaşırdım.
  • Alpay Caglar 61 Almanya Alpay Caglar 61 Almanya 17 sa önce
     Ozaman erken secim yapalim. Imamoglu 60 % alsinda sizin haberlerinize güleyim.
  • ilhanilhan17 sa önce
    işiniz gücünüz hizipcilik.
  • hsnhsn17 sa önce
    hala çamura yatıyorsunuz ne yaptınız ki arttı. milletin alım gücü mü, milli eğitimdeki disiplinsşlik mi kadın hakları denilerek sakatlamaya yıkılmaya çalışılan aile kurumu . hangisinde milli kültüre yönelik bir iyileşme var.
  • aliçoaliço17 sa önce
    Yahu bu nasıl gazetecilik...İnsanımızın durumunu görmüyor musunuz? Herkes ekonomik sıkıntı içinde...Hala bu ittifaka oy veren çıkar mı Allahaşkına...?EYT dendi oda unutturuldu....Şu iyi bilinsinki samimi olarak söylüyorum iktidarı EYT belirler./ belirleyecek.
  • mazlummazlum18 sa önce
    yalan dolandan anket 31 mart ve 23 hazirandada boyle yalan dolandan anket siz goya muhafazakar medya açikladınız yalanciler butanmazlar
  • Oktay Oktay 18 sa önce
    Chp ve digerlerine bu saatten sonra oy verenlerin ............,ne yazarsanız yazın!!!
  • gg18 sa önce
    siz öyle zannedin.millet aç
  • RumuxRumux18 sa önce
    Akit inaniyormu bu oy oranina
  • GaniGani18 sa önce
    Millete dürüst olun
  • ErtanErtan18 sa önce
    Ya bu kadar olur hayırlı bir. İş yapıldı sanki oy oranı 51 miş ufak at ta civcivler yesin
  • battalbattal18 sa önce
    yeni akitsayfanda fetocüler cirit atıyor. yorumlar manidar. bu kadar başarıdan ve ülkenin geldiği yere bakarsan özellikle güneydoğu ve doğu anadolu da halk bu terör olaylarından kurtuldukça cumhur ittifakının oyları bir kenar Ak parti gelecek seçimlerde oy patlaması yapacak. kısa bir süre geçti. ama el değiştiren belediyelerden millet yaka silkmeye başladı. muhalefetin ittifatı yakında çöker. bekleyin görün.
  • hülyahülya18 sa önce
    anketçi firma yandaş mı?
  • hay bin gunduzhay bin gunduz19 sa önce
    bir daha asla MHP ye oy vermem ne zaman tek başına katılır bir seçime o zaman veririm oyumu
  • hacıhacı19 sa önce
    yalancıy
  • tuncay kahvecituncay kahveci19 sa önce
    chp denilen hain guruh%15 leri bile göremez artık
  • CabirCabir19 sa önce
    Milyonlarca İŞSİZ ,Üretimi gerilemiş,400 milyar dolar dış borç,yoksullaşmış milyonlar eşittir yüzde 51, sandık konulunca belli olur.
  • BERKİNBERKİN19 sa önce
    AMMA DA SALLAMISSINIZ :)
  • harunharun19 sa önce
    Nihal Teyze neden erken seçim istiyorsun .Yoksa yerel seçimlerde verdiğin oydan dolayı pişmanmısın
  • MULAYİMMULAYİM19 sa önce
    yalan anca siz inanırsınız bunlara
  • AkiAki19 sa önce
    Bahçeli i kaldı resmini koyuyorsunuz bir aydır hiç konuştuğunu görmedik adama eziyet ediyorsunuz sadece resim verdirerek
  • MülayimMülayim19 sa önce
    Çok güldüm bu habere. Erdoğan %40'ı asla göremez artık. 
  • İmanlı vatandaşİmanlı vatandaş19 sa önce
    tavuk rüyasındadarı anbarı görürmüş.Bunların da aynıahval..
  • lütfilütfi19 sa önce
    Anlaşılan Suriye oy kazandırmamış.
  • anadolu kartalıanadolu kartalı19 sa önce
    değerli akit gazetesi daha evvel istanbul seçimlerindede binali yıldırım kazanacak dediniz ve bizlerede sizin sözünüze itimat edip sonuçta hep birlikte aldandık lutfen biraz gerçekçi davranın asıl hedef sola oy veren vatandaşlarımızı ikna ediniz onlardanda bu düşüncenin oy alması lazım
  • zaferzafer20 sa önce
    Artık Hükümete karşı güvenim azaldı.
  • FehmiFehmi20 sa önce
    CHP baraj altına düşmeden olmaz. Çünkü en tehlikelisi o,
  • EKOLL EKOLL 20 sa önce
    Cumhur ittifakı oy oranının %55 olduğunu düşünüyorum
  • HizipSavarHizipSavar20 sa önce
    yazık bu ülkede hdp pkk dhkp tkp gibi sol yapılara oy veren sağcılar var. her zaman hainler sağcılardan çıkıyor neden. onlar bir oluyorlar ama sağdakiler bağırlarına taş basıp bir olamıyorlar. o kayetsin de mantığı sanki kendini kazandırıyor. nasıl olur ya nasıl bu pkk yandaşı azgın gürüha bu ülkede %47 oy çıkar.yazıkalr olsun size 
  • Nihal TeyzeNihal Teyze20 sa önce
    inandik, hemen erken secim:))

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