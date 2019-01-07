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Şömine sadece bir süs

Ülkenin en ücra köşelerindeki yeni inşaatlarda bile görmek mümkün.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:05
Şömine sadece bir süs


Dairelerde mutlaka bir şömine yapılıyor. Alıcı özellikle hanımlar “şömine” meraklısı.. Müteahhid de bunun farkında.. Meraklı hanımlar eve yerleşip bir iki tutuşturduktan sonra, şöminenin hiç de filmlerde gördükleri gibi yanmadığını, isi pisi ile bir sürü sorun getirdiğini görünce, heveslerini almış oluyorlar.

Sonra? Sonrası şömine işlevini unutuyor, yerinde göstermelik olarak duruyor. Hatta köşe takımları onların önüne geçip olan biteni özetleyiveriyor!

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:05
  1. şömine

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  • Ömer Faruk AKSOYÖmer Faruk AKSOY35 dk önce
    Habere bak habere....Hepsi sizin düşümndüğünüz gibi değil.

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