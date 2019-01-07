Şömine sadece bir süs



Dairelerde mutlaka bir şömine yapılıyor. Alıcı özellikle hanımlar “şömine” meraklısı.. Müteahhid de bunun farkında.. Meraklı hanımlar eve yerleşip bir iki tutuşturduktan sonra, şöminenin hiç de filmlerde gördükleri gibi yanmadığını, isi pisi ile bir sürü sorun getirdiğini görünce, heveslerini almış oluyorlar.



Sonra? Sonrası şömine işlevini unutuyor, yerinde göstermelik olarak duruyor. Hatta köşe takımları onların önüne geçip olan biteni özetleyiveriyor!