0553 313 94 23

Sömestir tatili öncesinde n11.com'da oto aksesuar satışları arttı

Sömestir tatili öncesinde n11.com’da oto aksesuar satışları, 2018 yılının ocak ayına göre 2019 yılında yüzde 60 oranında bir artış gösterdi

01 Şubat 2019 Cuma 11:36
Sömestir tatili öncesinde n11.com'da oto aksesuar satışları arttı

İSTANBUL (AA) - n11.com'da sömestir tatili öncesinde oto aksesuar satışları yüzde 60 artarken kış lastiklerinin satışı yüzde 115’lik bir artış gösterdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, sömestir tatili gelmeden araçlarının eksiklerini tamamlamak isteyenler e-ticaret platformu n11.com’a geldi.

Otomotiv&Motosiklet kategorisindeki geniş ürün yelpazesiyle araç sahiplerinin sıklıkla tercih ettiği bir platform olan n11.com’da oto aksesuar satışları geçen yılın ocak ayına göre 2019 yılında yüzde 60 oranında bir artış gösterdi. Otomobil aksesuarlarına ek olarak Sömestire dönemi boyunca tatile çıkanlar, araçla seyahatte güvenlik ve konforu ön planda tutarak n11.com’da satışa sunulan kış lastiklerini tercih etti.

Sömestir tatili öncesinde gerçekleşen kış lastikleri satışı geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 115 arttı. Araç içi şarj cihazlarının satışı ise yüzde 60'a yakın artış gösterdi. Yarıyıl tatili öncesinde en çok satılan ürünlerin başında telefon tutucular, araç içi düzenleyiciler, lastik zincirleri ve paletleri ile paspaslar geldi.

Araba modellerine uygun aksesuar ve parçalara n11.com’un 2018 yılında hizmete açtığı Türkiye’nin e-ticarette ilk yedek parça, aksesuar, tuning, ses sistemleri ve navigasyon bulucusu Garajım uygulaması ile erişebiliyor.

n11.com kullanıcıları, Garajım uygulamasına kaydedilen araç tipi, yılı, marka ve model bilgileri ile araçlarına uyumlu parçaları filtreleyerek görebiliyor. Araba ile uyumlu parçaların haricinde otomotiv ve motosiklet kategorisindeki ayna, kupa ve bardak, su ısıtıcıları, trafik ve emniyet ürünleri ile ilk yardım çantaları gibi birçok seyahat ve otomobil aksesuar ürünleri araç kullanıcılarının tercihi oluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:36
  1. n11.com
  2. oto aksesuar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'den ihraç edilen 39 polise hapis cezası
    1. FETÖ'den ihraç edilen 39 polise hapis..
    2. 'Sehven zam'a tepki: Laubalilik olduğu..
    3. Kristaps Porzingis, Mavericks'e takas..
    4. Socar, EWE Turkey Holding’i satın aldı
    5. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu..
    6. Antalyaspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi
    7. Fatih Uğurlu: AK Parti, MHP'siz nasıl..
    8. Altın fiyatları
    9. Bağdat’ta hayvanseverlerin buluşma..
    10. Aytemiz’den akaryakıtta self servis..
    11. "BM heyeti ses kayıtlarını dinleyecek"
    12. Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel..
    13. Vodafone’dan genç yeteneklere fırsat
    14. Türk Donanması, Hollandalı askerlerin..
    15. "Cumhur İttifakı milletimizin bize..
    16. İşCep'ten hayatı kolaylaştıran yeni..
    17. Teknosa iş ortakları ile buluştu
    18. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar..
    19. Küresel Riskler Raporu Semineri
    20. Yunanistan'a kaçan askerlerin de..
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!