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Aktüel Somali, Nairobi Büyükelçisini geri çağırdı
Aktüel

Somali, Nairobi Büyükelçisini geri çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:25:34 -
Somali, Nairobi Büyükelçisini geri çağırdı

MOGADİŞU (AA) - Kenya'nın iç işlerine karıştığını iddia eden Somali, Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırdığını duyurdu.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali’nin Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'un geri çağrıldığı, Kenya'nın Mogadişu Büyükelçisi Lucas Tumbo'dan da ülkesine dönmesi istendiği belirtildi.

Kenya hükümetinin Somali'deki siyasi ve ekonomik çıkarlarını sürdürmek için Jubaland Eyalet Başkanı Ahmet Madoobe'ye büyük siyasi baskı uyguladığı ifade edilen açıklamada, Kenya hükümetinin Somali'nin iç işlerine yaptığı siyasi müdahalesi sonucunda, Jubaland Eyalet Başkanı Madoobe'nin 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da eyaletlerle varılan seçim anlaşmasından geri döndüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "Somali hükümeti, Kenya hükümetinin Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlığını ve birliğini ihlal etme girişimine dikkat çekiyor ve bu vesileyle Kenya hükümetinin Somali'nin iç ve siyasi işlerine sürekli müdahalelerinden duyduğu derin üzüntüyü ifade ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kenya, komşusu Somali'deki sınır eyaletlerinin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Mogadişu hükümeti tarafından sık sık eleştiriliyor.

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